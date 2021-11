Diocese do Algarve assinala Dia da Juventude a pensar na Jornada 2023

A preparação para a Jornada Mundial da Juventude (JMJLisboa2023), que se realizará em Lisboa em agosto de 2023, vai marcar a celebração do Dia Mundial da Juventude nas dioceses portuguesas, no próximo fim de semana.

No sábado, 20 de novembro, a Diocese do Algarve – que neste momento recebe os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, vai assinalar o Dia Diocesano da Juventude no meio da natureza, na serra de Monchique.

“É um grande privilégio e uma grande responsabilidade marcar o primeiro passo para a peregrinação dos símbolos na nossa diocese; estamos a preparar num ambiente próprio à interpelação com natureza e a Igreja, porque pensamos que estar com Deus é só dentro dos templos e aqui é a possibilidade concreta de estar no meio da natureza, dos participantes se sentirem numa comunidade maior e no encontro com Deus”, disse João Costa, delegado diocesano para a JMJLisboa2023, citado pela agência Ecclesia.

Segundo este responsável, “já costuma haver grande motivação para uma jornada diocesana a 100%, mas este ano, com a presença dos símbolos, a motivação é a 200%”.

