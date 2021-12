Diocese do Algarve divulga horários das missas de Natal e Ano Novo

No Algarve, as celebrações natalícias vão multiplicam-se pelas mais de 80 paróquias e vicariatos paroquiais.

“Consciente da necessidade de chegar ao número possível de fiéis que queiram e possam participar nas celebrações de Natal na região”, a Igreja algarvia, através do Gabinete de Informação da Diocese do Algarve (GIDAlg), disponibiliza os horários das celebrações em 24 paróquias no seguinte link: https://folhadodomingo.pt/igreja-algarvia-disponibiliza-na-internet-horarios-das-celebracoes-do-natal-3/.



Poderá ainda consultar os horários das celebrações de Natal aqui:

VIGARARIA DE FARO

Faro (S. Luís)

25 de dezembro: 10:30

01 de janeiro: 10:30

Faro (S. Pedro)

24 de dezembro: 23:00

25 de dezembro: 11:00 e 17:00

26 de dezembro: 11:00 e 17:00

01 de janeiro: 17:00

02 de janeiro: 11:00 e 17:00

Faro (Montenegro – Gambelas)

26 de dezembro: 09:30

02 de janeiro: 09:30

Faro (Sé)

24 de dezembro: Capela do Imaculado Coração de Maria – 18:00; Catedral de Faro – 24:00

25 de dezembro: Catedral de Faro – 12:00

01 de janeiro: Catedral de Faro – 12:00

Olhão

24 de dezembro: 22:30

25 de dezembro: 10:30; Ilha da Culatra – 12:00

01 de janeiro: 10:30

Quelfes

25 de dezembro: 12:00

01 de janeiro: 12:00

Santa Catarina da Fonte do Bispo

24 de dezembro: 22:00

25 de dezembro: 11:30

S. Brás de Alportel

24 de dezembro: 24:00

25 de dezembro: Matriz – 10:30; São Romão – 09:00; Alportel – 10:15; Mesquita – 12:00

VIGARARIA DE LOULÉ

Almancil

24 de dezembro: 18:30

25 de dezembro: 09:30 e 12:00

26 de dezembro: 09:30 e 12h:00 (com Bênção das Famílias)

01 de janeiro: 10:00

02 de janeiro: 09:30 e 12:00

Loulé

24 de dezembro: Igreja de São Francisco – 23:00

25 de dezembro: Igreja de São Francisco – 1100; Santuário de Nossa Senhora – 17:00

Quarteira

24 de dezembro: Igreja São Pedro do Mar – 23:00

25 de dezembro: Igreja Nossa Sra. da Conceição – 08:00; Igreja São Pedro do Mar – 10:00; Igreja Nossa Sra. da Alegria – 11:15; Igreja Nossa Sra. de Fátima – Pereiras de Quarteira – 12:15

Silves

24 de dezembro: 24:00

25 de dezembro: 11:00

26 de dezembro: 09:00 (com Bênção das Famílias); 11:30 (com Bênção das Famílias)

31 de dezembro: Celebração de Ação de Graças pela conclusão do Ano – 16:00

01 de janeiro: 16:00

02 de janeiro: 09:00; 11:30

VIGARARIA DE PORTIMÃO

Lagoa

24 de dezembro: 23:00

25 de dezembro: 12:00

01 de janeiro: 12:00

Mexilhoeira da Carregação

25 de dezembro: 09:00

01 de janeiro: 09.00

Parchal

25 de dezembro: 10:30

01 de janeiro: 10:30

Portimão (Matriz)

24 de dezembro: Ladeira do Vau – 18:00; Matriz – 23:00

25 de dezembro: 10:00 e 11:30; 18:00 (Vespertina com Bênção das Famílias)

26 de dezembro: 08:30 (com Bênção das Famílias); 11:30 (com Bênção das Famílias); 18:00 (com Bênção das Famílias)

31 de dezembro: 18:00 (Vespertina de Santa Maria, Mãe de Deus)

01 de janeiro: 10:00; 11:30; 18:00 (Vespertina da Epifania)

02 de janeiro: 08:30; 11:30; 18:00

Portimão (Nossa Sra. do Amparo)

24 de dezembro: 23:30

25 de dezembro: 09:00 e 10:30

26 de dezembro: 09:00 e 10:30

31 de dezembro: 19:15

01 de janeiro: 09:00 e 10:30

02 de janeiro: 09:00 e 10:30

VIGARARIA DE TAVIRA

Altura

24 de dezembro: 22:30

25 de dezembro: 10:30; 17:00 (Vespertina da Sagrada Família)

26 de dezembro: 09:00

31 de dezembro: 18:00 (Vespertina de Santa Maria, Mãe de Deus com Te Deum)

01 de janeiro: 10:30; 17:00 (Vespertina Epifania)

02 de janeiro: 09:00

Azinhal

25 de dezembro: 17:00

26 de dezembro: 17:00

01 de janeiro: 17:00

02 de janeiro: 17:00

Cacela

25 de dezembro: Igreja de Cacela Velha – 10:30

25 de dezembro: Capela de Manta Rota – 17:00

01 de janeiro: Igreja de Cacela Velha – 10:30

01 de janeiro: Capela de Manta Rota – 17:00

Luz de Tavira

01 de janeiro: 09:00

Odeleite

25 de dezembro: 15:30

26 de dezembro: 15:30

01 de janeiro: 15:30

02 de janeiro: 15:30

Tavira

24 de dezembro: Igreja de Santiago – 09:00; Igreja de Santiago – 24:00

25 de dezembro: Igreja de Santa Luzia – 09:30; Igreja de Santiago – 11:00; Igreja de Santiago – 18:00

26 de dezembro: Igreja de Santa Luzia – 09:30; Igreja de Santiago – 11:00; Igreja de Santiago – 18:00

31 de dezembro: Igreja de Santiago – 09:00

01 de janeiro: Igreja de Santiago – 09:00; Igreja de Santa Luzia – 09:30; Igreja de Santiago – 11:00; Igreja de Santiago – 18:00

02 de janeiro: Igreja de Santa Luzia – 09:30; Igreja de Santiago – 09:00; Igreja de Santiago – 11:00

Vila Real de Santo António

24 de dezembro: 23:00

25 de dezembro: 12:00

25 de dezembro: 18:00

31 de dezembro: 18:00

01 de janeiro: 12:00

O GIDAlg informa que não se responsabiliza por qualquer alteração a estes horários que agora se divulgam. Os interessados podem contactar diretamente as paróquias, caso não encontrem os horários que necessitam, sendo que todos os contactos estão disponíveis em http://www.diocese-algarve.pt.



Da informação, disponibilizada pela diocese algarvia, constam os horários das eucaristias da noite, popularmente conhecidas como “Missa do Galo”, e do dia de Natal. Constam ainda, em várias paróquias, os da missa da solenidade da Sagrada Família (26 de dezembro), o horário da primeira eucaristia de 2022, celebrada na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus e o da solenidade da Epifania no dia seguinte.

