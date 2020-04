Diogo “DSouza” Sousa do Portimonense e-Sports sagra-se campeão da PTRL depois de alcançar na passada sexta-feira à noite a terceira posição no GP dos EUA em mais uma noite de gala dos jogadores do Portimonense .

Uma consagração sob uma chuva intensa, que abrilhantou ainda mais a conquista do título e as boas prestações de todos os jogadores do clube algarvio, de forma geral, que tiveram uma participação activa em todos os GP.

Filipe “Rabaça” Rabaça, que mantinha ainda esperanças no título, acabou por ficar na sexta posição que faz de Filipe Rabaça vice Campeão da PTRL.

Simão Marques, lutou até ao fim pela vitória, ficando na segunda posição numa prova irrepreensível do jogador do alvinegro.

Pedro Borda d’Água e Eduardo Oliveira acabaram por ter finais diferentes com um nono lugar e uma desistência por acidente respetivamente.

Nelson Santos, Team Manager do Portimonense e grande responsável pela gestão da nossa equipa referiu “em primeiro lugar queria felicitar o Dsouza pelo exelente campeonato que realizou, foi sempre muito rapido em todas as provas e sobretudo regular, muitos parabéns para ele! Gostaria igualmente de felicitar toda a equipa, foram sempre impecáveis, são todos pilotos que podem ser futuros campeões, sao todos extremamente rápidos e talentosos”.

Nelson Santos, deixou ainda uma palavra de apreço “para concluir quero agradecer a confiança depositada pelo Rui Águas que confiou na equipa e que sempre nos apoiou. A próxima edição da PTRL ja está a ser planeada, para que possamos continuar na senda dos títulos.”

Rui Águas, Diretor Geral eSports no final da prova destacava “a grande vitória do Diogo, extraordinário durante os Grandes Prémios e merecedor do título”, acrescentado “que todos os jogadores do Portimonense foram excepcionais permitindo projectar uma equipa cada vez mais forte”.

Por fim, Rui Águas “agradece o trabalho dedicado do Nelson, o compromisso excepcional que tem com o projeto e a sua capacidade de análise de uma estrutura F1”