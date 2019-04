Diogo Marreiros de “ouro” no maior torneio do mundo de patinagem de velocidade

Depois de se ter sagrado vice-campeão europeu e mundial em 2018, o patinador natural de Lagos continua a fazer história, ao conquistar a medalha de ouro, no passado fim de semana, na Taça da Europa de Patinagem de Velocidade, na Alemanha

O algarvio Diogo Marreiros conquistou a medalha de ouro nas provas de fundo da Taça da Europa de Patinagem de Velocidade, que se disputou, no passado fim de semana, em Geisingen, na Alemanha, com a participação de mais de 700 atletas.

Com este triunfo, o atleta natural de Lagos – a representar as equipas do Roller Lagos e Bont Team – escreve mais uma página da história da patinagem portuguesa, com uma brilhante participação naquele que é considerado o maior torneio do mundo desta modalidade.

Marreiros venceu os 15 quilómetros a eliminar e ficou em segundo nos 10 quilómetros por pontos, derrotando dois campeões mundiais em título e um campeão europeu. Além disso, o patinador algarvio alcançou ainda o terceiro lugar na geral do torneio, após ter vencido três torneios internacionais consecutivos (Oostende – Bélgica, Biosfera – Madeira e Terras do Infante – Lagos).

Já em agosto de 2018, Diogo Marreiros, de 26 anos, sagrou-se vice-campeão europeu e mundial, mostrando que é “o melhor patinador português de todos os tempos”, como refere um dos seus treinadores, Paulo Batista, do Roller Lagos.

Basta referir que Diogo Marreiros já esteve em oito das nove medalhas até agora conquistadas em toda a história da patinagem de velocidade em Portugal…

