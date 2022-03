Diogo Piçarra no auditório Carlos do Carmo em Lagoa

Diogo Piçarra apresenta-se no Auditório Carlos do Carmo com a tour “Vem Cantar Comigo”. O concerto realiza-se no dia 14 de maio, pelas 21:30.

Intitulada “Vem Cantar Comigo”, esta tour marca a primeira vez que Diogo Piçarra se apresentará totalmente a solo em palco e tem a particularidade de ter um convidado muito especial em cada concerto.

Diogo Piçarra irá desafiar alguém da região a cantar com ele em palco. Este desafio será colocado através das redes sociais do artista, onde os interessados serão convidados a submeter um vídeo para participar no processo de seleção.

A Tour “Vem Cantar Comigo” será assim uma ocasião para duetos. Em palco, a solo, Diogo Piçarra irá trabalhar instrumentos e formas que nunca o vimos explorar ao vivo, e estará acompanhado de um cenário surpreendente.

No alinhamento destes concertos, para além dos sucessos que têm marcado a carreira do artista, não faltará certamente “Vem Dançar Comigo”, o seu novo single, uma canção inspiradora, com uma melodia envolvente e uma interpretação intensa, que é um dos grandes atributos do cantor, compositor e produtor.

Os ingressos custam €15 e já se encontram à venda em: https://ticketline.sapo.pt/evento/diogo-picarra-vem-cantar-comigo-62612 e ainda nas bilheteiras da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.