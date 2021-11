Diogo Piçarra sai vencedor dos MTV Europe Music Awards

O artista algarvio, natural de Faro, venceu o prémio para “Best Portuguese Act 2021”, na cerimónia de entrega dos MTV EMA, realizada no domingo, 15 de novembro, em Budapeste, na Hungria.

Esta é a segunda vez que o cantor recebeu este prémio, depois de o ter arrecadado também em 2018. Desta vez, Diogo Piçarra concorreu ao lado de Bárbara Tinoco, Nenny, Plutónio e Wet Bed Gang, também nomeados para a categoria em que foi vencedor.

Neste evento emblemático da música europeia (e mundial), estiveram presentes nomes como Ed Sheeran, Imagine Dragons, One Republic, Maluma, Olly Alexander (Years and Years) ou Manu Gavassi, vencedor do “Best Brazilian Act”.

Recentemente, Diogo Piçarra lançou uma nova música, intitulada “Vem Dançar Comigo”, single que dá o nome à tour. A tour “Vem Cantar Comigo” vai passar pelo Teatro das Figuras, em Faro, a 22 de dezembro e tem a particularidade de incluir um desafio a todos os fãs do cantor, que poderão subir ao palco durantes os concertos. Para isso basta que submetam um vídeo a interpretar uma canção do artista, sendo depois anunciada a participação vencedora.

PUB