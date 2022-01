Discotecas e bares têm ordem para reabrir a 14 de janeiro

As discotecas e os bares no continente vão poder reabrir no dia 14 de janeiro, mantendo-se a exigência de um teste à covid-19 negativo para acesso a estes espaços, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

A reabertura na sexta-feira da próxima semana é acompanhada da “proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública”, referiu o governante.

No Conselho de Ministros extraordinário de 21 de dezembro de 2021, António Costa antecipou a denominada “semana de contenção de contactos”, que seria a primeira de janeiro, para 25 de dezembro.

António Costa referiu na altura que os bares, discotecas e espaços de diversão noturna teriam neste período de encerramento apoios no âmbito do lay-off simplificado e do programa Apoiar, para ajudar a suportar os seus custos fixos.

“Entre as medidas preventivas [no âmbito da covid-19] estão regras que alteram o normal funcionamento de bares, estabelecimentos com espaço de dança e de outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo, o que, na generalidade dos casos, irá determinar quebras de faturação, acrescendo ainda o encerramento forçado, que vigorará entre os dias 25 de dezembro de 2021 e 09 de janeiro de 2022″, lê-se numa resposta posterior enviada à agência Lusa, pelo Ministério da Economia.

O Ministério da Economia sublinhou que os bares e as discotecas já “suportaram encargos adicionais expressivos, desde logo, ao nível da reposição de existências e de restauro e manutenção de espaços e equipamentos, impostos pelo encerramento ininterrupto durante largos meses” desde que começou a pandemia, em março do ano passado.

O Programa Apoiar foi criado para auxiliar os empresários a fazer face aos efeitos da pandemia e o Governo já tinha dito que seria reforçado para ajudar os bares, discotecas e espaços de diversão noturna por causa das novas medidas para tentar conter a pandemia anunciadas antes do Natal de 2021.