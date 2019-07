Dissolução da SGU: “Prometeram o céu e deixam uma empresa em bancarrota”- diz o PS

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os vereadores do PS, António Murta e Célia Paz, lembram que, quando, em maio de 2007, foi criada a SGU esta se destinava a fazer o “céu na Terra “em Vila Real de Santo António e a “trazer um desenvolvimento económico florescente digno das miríades Árabes, designadamente do Dubai e que, afinal, decorridos 12 anos, se está hoje confrontado com uma proposta dos mesmos protagonistas que aprovaram a sua constituição para deliberar agora a sua dissolução”.

Os vereadores do PS dizem que se

está “perante um ato anormal e uma decisão que deveria no mínimo envergonhar os

decisores, Luís Gomes, Carlos Barros e Conceição Cabrita” e que irão estar atentos quando se der o

encerramento da empresa em 31 de Dezembro de 2019, para apreciarem o valor da

banca rota, calculado em cerca de 100 milhões de euros, que somado à dívida já

existente da Câmara Municipal se chegará assim a um valor estimado de cerca de

300 milhões de euros.

Apelidando o executivo de “caloteiro”,

“vigarista” e dizendo que “os nossos bisnetos” serão chamados a pagar a dívida “desta

gente que desgoverna a Câmara desde 2005”, pedem a demissão do executivo.

Depois de terem recusado o

pedido de auditoria dos autarcas do Partido Socialista que alertaram para o

fato das contas estarem mascaradas – dizem os vereadores do PS – “é uma

desfaçatez enorme que decorridos 3 anos após a aprovação das contas, os mesmos

que as aprovaram com toda a determinação, venham agora modificar para pior as

contas aprovadas”.

António Murta e Célia Paz, dizem

que o executivo PSD “mentiu” porque estava em “período eleitoral”, que é “um

autêntico logro” e lembram que o seu “desvario financeiro” está a custar “a

taxa do IMI no máximo, o IRS no máximo, as águas e os esgotos, licenças e parqueamento

pago”.

Sobre as contas da SGU, os vereadores

do PS questionam se “estamos na presença de fraude ou erro” já que “a

Administração da VRSA-SGU considera em 2016 receitas fantasmas, que agora

decorridos três anos, anula na reabertura das contas”. E numa apreciação das

contas da VRSA-SGU dizem ter verificado que os juros a pagar devido a

empréstimos em 2018, ascendem a 1,657 milhões; que o passivo em 2018 era de 108

milhões; que os auditores tinham reservas sobre as contas; que as posições relativas aos passivos contingentes

(divida) são insuficientes para cobrir as dívidas de 24 milhões às águas do

Algarve; que existe uma divida de 330 milhões relativa a acordo de pagamento

celebrado com a empresa “Mota e Engil” decorrente de serviços prestados à

VRSA-SGU, cujo acordo não foi cumprido; e que em 2015 foi celebrado acordo de

pagamento com o fornecedor “Águas do Algarve”, que também não foi cumprido.

Os vereadores do PS concluem a

nota de imprensa afirmando “que não existe nenhum compromisso por parte do

executivo PSD sobre a admissão dos trabalhadores da SGU nos quadros da Câmara

Municipal” e que “não é claro quais as responsabilidades que os administradores

da SGU tiveram no descalabro económico a que conduziram a VRSA-SGU”.