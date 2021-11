DiVaM e projeto Sons D’Aquém Mar vão dar concerto em Vila do Bispo

A Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe (Raposeira/Vila do Bispo), um dos monumentos do Algarve afetos à DRCAlg, vai ser palco de vários projetos musicais, no âmbito do DiVaM e do projeto Sons D´Aquém Mar, nos dias 13, 14 e 20 de novembro. Em Milreu, o DiVaM prossegue com as atividades “Sentir Milreu” e “+ Nature, a voz das árvores”

A Lais de Guia – Associação Cultural do Património Marítimo promove, no âmbito do projeto PA´mim, PA´ti… Património, uma visita sensorial intitulado “Sentir Milreu”, direcionada ao público invisual, a ter lugar no próximo sábado, dia 13 de novembro, às 10h30, nas Ruínas Romanas de Milreu.

Para mais informações por favor contacte: associacalaisdeguia@gmail.com.

No domingo, as Ruínas Romanas de Milreu voltam a ser palco de mais uma iniciativa DiVaM, com o espetáculo “+ Nature, a voz das árvores”, do TEL – Teatro Experimental de Lagos. Trata-se de uma “performance participativa que homenageia a paisagem natural e as árvores como testemunhas das relações humanas com o entorno. O público é chamado a co-criar o espectáculo e a fazer parte de um jogo interactivo para restabelecer a ligação com os ciclos da natureza e do universo vegetal”.

A participação é limitada. Para mais informações por favor contacte: bilheteira.tel@gmail.com.

No dia 13 de novembro, às 16h00, na Ermida de Guadalupe, realiza-se o concerto “Música para todos”, um ensemble de jovens músicos, com a direção do maestro Jorge Macedo, um projeto da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de Maio.

O concerto apresenta peças provenientes do património musical português, mas sem esquecer as músicas de diferentes paisagens geográficas, apelando à inclusão, no seu conceito mais abrangente, e num sentido de comunidade cada vez mais urgente.

Para mais informações e reservas contacte: filarmonicalagos@gmail.com

A segunda edição do Festival de Música Antiga “Sons D´Aquém Mar”, co-produzida pelas Associações Questão Repetida e ARTIS XXI, e com o acolhimento da Direcção Regional de Cultura do Algarve, leva à Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe dois concertos, nos dias 14 e 20 de novembro.

O primeiro concerto acontece no dia 14 de novembro, às 16h00, com o Consort de Flautas do Algarve “Dos Estrellas Le Siguen”. No dia 20 de novembro, às 16h00, terá lugar o concerto “Around Sweelinck”, Harpsichord Recital, com Cândida Matos.

Para mais informações e reservas contacte: questao.repetida@gmail.com

eventos@artis21.pt ou através de 928059612.

Este ano, naquela que é a sua 8ª edição, o programa DiVaM tem como tema “Património, Comunidade e Inclusão”.

