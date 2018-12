DiVaM encerra com concerto de Gonçalo Pescada na ermida da Guadalupe

A ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, junto à estrada nacional 125, entre os concelhos de Lagos e Vila do Bispo, irá acolher o último espetáculo de 2018 do projeto DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos. O evento vai ter lugar no próximo sábado, dia 15 de dezembro, às 16h00, com o recital de acordeão “Promontório Sacrum – Música e História do Fim do Mundo”.

Neste recital, um dos maiores valores do acordeão em Portugal, Gonçalo Pescada, irá transformar este instrumento clássico e moderno, num programa musical onde os sons do acordeão cantarão compositores tão distintos como Bach ou Piazolla.

“O projecto procura seguir uma pequena parte do trajeto histórico dos passos do Infante D. Henrique no barlavento algarvio mais ocidental, evocando memórias associadas aos locais, relembrando a sua dimensão enquanto espaço patrimonial físico e enquanto reflexo da memória histórica comum, associando-lhe um cariz musical que pretende exaltar e comemorar essa memória”, salienta a organização.

Esta é uma iniciativa organizada pela Academia de Música de Lagos para o programa DiVaM, que é organizado pela Direção Regional de Cultura do Algarve e conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

JA