DiVaM promove novas iniciativas culturais

PUB

O programa Dinamização e Valorização dos Monumentos (DiVaM) continua até dia 10 de dezembro com iniciativas culturais nos monumentos algarvios como a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e a Fortaleza de Sagres, anunciou a Direção Regional de Cultura do Algarve.

As Ruínas Romanas de Milreu recebe entre os dias 3 e 10 de dezembro, pelas 11:00, a iniciativa “Vamos dar Voz à Cidadania”, que “pretende explorar a Carta dos Direitos Humanos, associando às manifestações de vivências e experiências de vida da cultura popular, através dos provérbios”, segundo o comunicado.

No mesmo local, vai ter lugar o projeto “Arqueólogo por um dia!” no dia 5 de dezembro, com sessões agendadas para as 10:30 e as 15:00, direcionadas para crianças entre os 9 e os 14 anos.

“Os participantes poderão experienciar as diversas fases de uma escavação arqueológica, desde a montagem das quadrículas, escavação, recolha de materiais, lavagem e desenho, após uma breve apresentação sobre esta profissão”, refere em comunicado.

Já a Ermida da Nossa Senhora de Guadalupe acolhe a 4 de dezembro, pelas 16:00, o projeto “Ciclo Artis XXI – Músicas do Mundo”, um recital de canto e piano com Michele Tomaz e Jeferson Mello.

Este projeto apresenta obras de importantes compositores internacionais sobre a questão da recolha e organização do rico legado musical de diferentes culturas.

O ciclo termina na Fortaleza de Sagres com o projeto “Música em Voz – Francisca e Vibrafone”, a 6 de dezembro pelas 16:30, com o ritmo da palavra e a poesia da música a marcar a apresentação.

Todos estes espetáculos têm entrada gratuita mediante inscrição prévia obrigatória e cumprem as medidas de segurança sanitária definidas pela Direção-Geral de Saúde.