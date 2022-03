Diversas zonas do concelho de Silves com cortes de água amanhã

Várias zonas do concelho de Silves vão sofrer cortes de água temporários durante o dia de amanhã, terça-feira, dia 15 de março, entre as 09:00 e as 16:00, anunciou a autarquia.

PUB

A zona dos Medeiros junto ao armazém municipal, Vale Fuzeiros, Pedreiras e a Rua da Bica em São Bartolomeu de Messines vão ter uma interrupção de fornecimento de água devido às empreitadas de “Extensão de Conduta Pressurizada de Água do Monte da Jóia para Poente” e “Dispositivos de Controlo e Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água”.

A autarquia garante que “serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente” naquelas zonas e agradece “a melhor compreensão dos munícipes e utentes do sistema pelos transtornos causados”.

Para o esclarecimento de dúvidas ou obtenção de informações, deve contactar o Piquete de Águas através do telefone 282 440 860.