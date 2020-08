Do Universo e do jornalismo

OPINIÃO | JOÃO PRUDÊNCIO

Sou dos que preferem os grandes significados, as grandes ideias, os grandes conceitos e estruturas, mesmo que essa via holística se esconda no cantinho de um átomo, um quark, ou fotão.



Ser jornalista, neste contexto, dava-me uma conceção generalista e universal do real. Afinal, uma notícia mais não é do que testemunhar a História dia-a-dia, ouvir os seus protagonistas, narrar depois para os outros aquilo que deveras é importante para as suas vidas, ainda que eles disso possam não ter consciência imediata. Ser jornalista é, genericamente, “estar lá”, nos lugares onde se costura a História humana e depois contar o que se vê, ajudando os demais a decifrar os acontecimentos, dando-lhes pistas para que não se enganem a interpretar os sinais da “espuma dos dias”, quantas vezes falsos e embusteiros.

Rastos para decifrar o espaço envolvente.



O jornalismo, como seguramente muitas outras profissões, quando praticado de acordo com as regras deontológicas da profissão – sem cedências à ideologia, à subjetividade e à parcialidade interpretativa – dá-nos uma sensação de plenitude, de grandeza, só semelhante à que, imagino, devem sentir os cientistas que se dedicam à Grande Ciência, ou os filósofos e grandes pensadores.



As poucas vezes que me afastei do jornalismo (antes ou durante o percurso), os rumos que a minha vida foi tomando constituíram uma enorme frustração. A gestão da minha empresa, do meu restaurante, do meu estúdio fotográfico, os fugazes caminhos que tomei em outras profissões, que nunca saíram da fase inicial – da informação médica à higiene e segurança no Trabalho – revelaram-se frustrantes e desilusórios.



Em tempos quis ser sociólogo, porque as ciências sociais me conferiam esse sentimento de grandiosa plenitude com que, de modo diverso, o jornalismo me enche as medidas. Acontecia de forma mais analítica, científica, e, portanto, menos atreita aos erros factuais e interpretativos das redações, mas também mais sujeita à subjetividade interpretativa com que os vários pensadores da sociedade vêm, ao longo dos poucos séculos daquela ciência social, cimentando aceções concetuais, pois a sociologia não é, nem pretende ser, uma ciência exata, 2+2 podem nem sempre ser 4.



Descartada a sociologia, enveredei pelo jornalismo e nele achei o que pretendia. Tive a sorte de quase sempre trabalhar em órgãos de comunicação que não distorciam a realidade, nem as regras que os jornalistas acharam para a decifrar e depois contar. Nunca trabalhei n’O Diário (órgão não oficial do PCP) nem n’O Diabo (um semanário de natureza proto-fascista), nem nos muitos jornais “de esquerda” e “de direita” que ainda enchiam os escaparates no final dos anos 80 do século passado, quando comecei. Os poucos desaguisados que mantive foi com gente de partidos, ou de governos – até com um primeiro-ministro, que decidiu levar para um comício o que considerava um “mau exemplo” de jornalismo, uma notícia feita por mim. Como me orgulho dessa reprimenda pública! – mas mantenho o orgulho de nunca ter cedido à tentação de sujeitar a visão da realidade feita de acordo com as regras e rigor da profissão à minha própria opinião, nem à dos que estão hierarquicamente acima de mim.



O jornalismo mudou. Os jornais mudaram. Em muitos casos, a independência jornalística que se seguiu à fase “ideológica” que enchia os títulos do pós 25 de abril mantém-se, mas está disfarçada (falo sobretudo de títulos nacionais, pois a Imprensa regional tem outras vertentes, mais específicas).



Em muitos casos, seria até preferível os jornais assumirem-se como ideológicos, como dantes acontecia com os jornais de Lisboa, do que fingirem a independência jornalística, atraiçoando-a em nome de prerrogativas financeiras e, pior ainda, interesses inconfessáveis, envolvendo grandes grupos económicos, alianças e estratégias político-financeiras. O que se passa, a esse nível, na grande imprensa portuguesa – TVs incluídas – é vergonhoso e faz corar de vergonha os que, como eu, nunca cederam. E ter saudades d’O Diário, O Dia, A Barricada, O Tempo, o Portugal Hoje e outros jornais ideológicos, de direita e de esquerda.



Para mim, o objetivo e o modus faciendi ideal do jornalismo mantêm-se e continuará a ser por eles que me guiarei, na busca constante do meu sonho, desta grandeza holística que forma e enforma o meu ADN. A verdade do jornalismo corre nas minhas veias, como a verdade da ciência corre nas veias de um cientista, por mais adeptos que tenham as teorias da conspiração anti-científicas.



Se eu não fosse jornalista queria ser cientista. Não o estudioso da plantinha ou do comportamento da lesma fêmea. Descobrir, sim, os segredos da História do Universo, como todos os dias, com alguns intervalos, há mais de 30 anos que descubro muitos segredos das estórias do nosso quotidiano que enformam a História que se nos cola à pele.



Nem que esses segredos da História universal se aninhassem, como tantas vezes acontece – na ciência e, metaforicamente, no jornalismo – no cantinho mais recôndito de um átomo, um quark, ou fotão.

João Prudêncio