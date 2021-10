Docapesca investe 120 mil euros na reabilitação de cais em Faro

A Docapesca lançou esta semana um concurso para a reabilitação do cais flutuante de apoio à pesca na Doca de Recreio de Faro, com um investimento de 120 mil euros, anunciou a empresa.

Esta obra pretende melhorar as “condições de trabalho das embarcações de pesca no local”, com a instalação de um novo cais flutuante.

A intervenção contempla ainda a instalação de uma ponte de acesso com 11 metros de comprimento, a substituição do sistema de amarração e o tratamento dos elementos metálicos.

