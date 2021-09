Docapesca investe 84.400 euros nos portos de Sagres e Quarteira

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A concluiu a instalação de iluminação pública LED, no porto de pesca de Sagres, e lança concurso para substituição de portas nos armazéns de aprestos do porto da Quarteira, num investimento global de cerca de 84.400 euros, anunciou a empresa.

No âmbito da melhoria da eficiência energética do porto de pesca de Sagres e, com um valor global de investimento de 47 mil euros, a intervenção envolveu a montagem de 56 luminárias que permitem a redução da potência instalada em 60 por cento. Foram substituídas 42 luminárias tipo globo e 14 projetores das torres de iluminação de 20 metros, ficando todos os elementos com proteção contra aves.

A execução da empreitada no porto da Quarteira (Lado Sul) representa um investimento de 37.365 euros e contempla um conjunto de intervenções, nomeadamente o fornecimento e montagem das portas e perfis de ferro, o revestimento das folhas móveis e da bandeira em chapa de aço inox AISI 316 e fechadura de um só ponto com manipulo duplo serviço.

