Docapesca investe 93 mil euros para melhorar porto de pesca de Olhão

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A, entidade do setor empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem como objeto a exploração de Portos de Pesca e Lotas, lança um concurso para a instalação de nova central de bombagem de água salgada no porto de pesca de Olhão.

A execução da empreitada representa um investimento global de 93 mil euros e contempla um conjunto de intervenções, nomeadamente a instalação de uma central hidropressora automática equipada com várias bombas centrífugas verticais multicelulares, a montagem de nova tubagem para condução de água salgada e de novos quadros elétricos.

A remodelação da atual infraestrutura de bombagem deve-se às particularidades próprias da água salgada destinada às embarcações de pesca e que impõem alguns cuidados e caraterísticas específicas.

A Docapesca – Portos e Lotas, SA é uma empresa do Setor Empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério do Mar, que, nos termos do Decreto-Lei n.º 107/90 de 27 de março, tem a seu cargo no continente português, o serviço público da prestação de serviços de Primeira Venda de Pescado, bem como o apoio ao Setor da Pesca e respetivos portos.

