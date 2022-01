Docapesca investe mais de 30 mil euros no porto de pesca de Quarteira 

A Docapesca lançou esta semana um concurso para a reabilitação da rampa varadouro no porto de pesca de Quarteira, com um investimento superior a 30 mil euros, anunciou a empresa.

A entidade do setor empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar pretende seguir com a empreitada de 31.410 euros com o objetivo de melhorar o “estado atual e condições de operacionalidade desta rampa varadouro, sendo que os trabalhos de reparação/manutenção de embarcações de pesca executam-se diariamente e geram movimento contínuo de alagem de embarcações para as áreas de estaleiros e oficinas adjacentes”.

Segundo o comunicado da empresa que tem como objeto a exploração de portos de pesca e lotas, “a execução da empreitada contempla cortes na superfície de betão, escarificação/saneamento e limpeza das zonas a tratar e a reparação das superfícies das juntas”.