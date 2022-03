Docapesca lança 2.ª edição do concurso de expressão artística mARTE 

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A., entidade do setor empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem como objeto a exploração de Portos de Pesca e Lotas, lançou a segunda edição do concurso de expressão artística “mARTE”.

O concurso foca-se na reutilização de lixo marinho na criação de arte e encontra-se aberto a toda a população. Serão premiadas três obras, cada uma no valor de 1.000 euros, sendo que ficarão expostas num dos portos de pesca sob a gestão da Docapesca.

À semelhança da primeira edição, o concurso pretende reconhecer o trabalho realizado pelos pescadores no âmbito do projeto “A Pesca por um Mar Sem Lixo” que promove a recolha dos resíduos capturados durante a pesca, sensibilizar para a problemática do lixo marinho e divulgar artistas nacionais e internacionais.

As obras serão avaliadas e selecionadas por um júri constituído pelo artista Xico Gaivota (presidente do Júri), o jornalista Edgardo Pacheco (Jornal Público) e Flávia Silva (bióloga na Fundação Oceano Azul).

O período de apresentação das candidaturas decorre até ao próximo dia 01 de maio e devem ser submetidas através do formulário disponível em www.docapesca.pt.