Docapesca lança concurso para empreitada no porto de pesca da Baleeira

A Docapesca lançou este mês um concurso para a instalação de redes de água e apetrechamento da ponte-cais sul do porto de pesca da Baleeira, em Sagres.

A obra terá um investimento de cerca de 431 mil euros, decorrendo no contexto da modernização da ponte-cais, que foi construída há mais de 40 anos, com a substituição do tabuleiro que representa um investimento adicional de 982 euros.

A ponte-cais será apetrechada com cabeços de amarração, argolas, escadas, módulos multiusos e iluminação LED.

