Docapesca lança concurso para melhorar porto de pesca de Olhão

A Docapesca lançou um concurso público para a reabilitação do pavimento dos arruamentos do porto de pesca de Olhão, no distrito de Faro, no valor de 178 mil euros.

A empreitada contempla trabalhos de reabilitação do arruamento principal e na zona junto ao edifício da lota, abrangendo uma área total de 4.784 metros quadrados, informou a Docapesca em comunicado.

De acordo com a empresa gestora dos portos de pesca e lotas no continente português, “a reabilitação visa melhorar as características físicas, de higiene, segurança e ambientais” daquele porto de pesca algarvio.

PUB