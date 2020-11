Docapesca reabilita tanques de água salgada no Rio Arade

A Docapesca lançou dois concursos públicos para a instalação de uma central fotovoltaica e de reabilitação dos tanques de água salgada no porto de pesca de Rio Arade, num investimento de 178 mil euros.

A central fotovoltaica, que transforma energia solar em elétrica, visa a melhoria da eficiência energética do porto e trata-se de uma unidade de produção para autoconsumo de energia. Este concurso tem o preço base de 146.500 euros.

O sistema fotovoltaico a instalar tem uma potência de 153 kWp e é composto por 450 módulos, cada um com a potência de 340 Wp. Permitirá cobrir 85% do consumo geral da lota deste porto.

Também para o porto de pesca de Portimão foi lançada uma empreitada de reabilitação dos tanques de água salgada, envolvendo designadamente o tratamento anticorrosão das armaduras expostas, a reparação do betão fendilhado e a impermeabilização dos tanques. Este concurso tem o preço base de 31.120 euros.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.