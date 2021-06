Docapesca vai melhorar iluminação do porto de pesca de Sagres

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A, entidade do setor empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo a exploração de Portos de pesca e Lotas, lançou um concurso para a beneficiação das torres de iluminação pública do porto de pesca de Sagres.

A empreitada visa a melhoria da eficiência energética por via da instalação de iluminação LED e o reforço das condições de segurança das pessoas e bens.

Decorre ainda o concurso público para a reabilitação da ponte cais sul do porto de pesca da Baleeira, com um preço base de 1.084.000€. A intervenção nesta infraestrutura, construída há cerca de 40 anos, contempla a substituição integral da superstrutura (tabuleiro) e a reabilitação dos tubulões, bem como o apetrechamento com todo o equipamento indispensável à operacionalidade e segurança dos profissionais da pesca e embarcações.

A Docapesca – Portos e Lotas, SA é uma empresa do Setor Empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo no continente português o serviço público da prestação de serviços de primeira venda de pescado, bem como o apoio ao setor da pesca e respetivos portos.

A Docapesca está territorialmente dispersa por Portugal Continental, estando sedeada em Lisboa e é composta por cinco Delegações, a saber: Norte e Matosinhos, Centro Norte, Centro, Centro Sul e Algarve.

