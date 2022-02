Documentário sobre laranjas algarvias premiado internacionalmente

O documentário "A Vida Laranja do Algarve”, da autoria de Sebastiaan Opschoor ganhou vários prémios em festivais de cinema internacionais em Los Angeles, São Francisco, Escócia e Inglaterra, anunciou o realizador.

Esta curta-metragem conta a história de um movimento crescente de agricultores biológicos que promovem uma solução viável e sustentável que poderá posicionar o Algarve como uma das principais áreas de produção de laranja biológica da Europa.

“No Algarve encontra-se uma laranja surpreendentemente doce e suculenta, considerada uma das melhores do mundo. Mas a produção é atormentada pelo comércio, pela monocultura e pelo uso de pesticidas. Isso representa um perigo imediato para toda a vida ao seu redor. Atualmente, apenas cerca de 1% de todas as laranjas do Algarve são orgânicas. O Algarve fica para trás em relação às regiões do norte de Portugal, onde as vinhas e os produtores de azeitonas estão em rápida transição para a agricultura biológica”, explica Sebastiaan Opschoor em comunicado.

Na opinião do realizador, “esperamos que com este filme possamos inspirar outros agricultores orgânicos a mudar para a agricultura orgânica. Eles não precisam fazer uma reviravolta completa, mas se cada agricultor dedicar 10 a 25% de suas terras à agricultura orgânica, isso significará uma grande vitória. É também importante que os consumidores peçam laranjas biológicas nas lojas e nos mercados semanais de Portugal. Se houver procura, a oferta virá”.

Este documentário é um projeto comunitário, pago do próprio bolso do realizador, produzido por Matteo Rovetti da Algarve Food Experience e da Pash Marketing Agency, com pós-produção de Pim Gelevert na Holanda.

O documentário será exibido no Canal Cultura em março deste ano.