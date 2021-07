Doentes Covid esperam atendimento dentro de ambulâncias

Utentes com pneumonia por Covid estão a ser enviados para casa.

Nos últimos dias, vários doentes com sintomas covid-19, tiveram de esperar por atendimento dentro de ambulâncias nos hospitais de Faro e Portimão.

Segundo noticiou o Correio da Manhã, o problema estará relacionado com a elevada afluência às Urgências e com a falta de contentores para acolher estes doentes.

Existem utentes a quem foram diagnosticadas pneumonias por Covid que estão a ser enviados para casa, alegadamente por falta de espaço, quando nestes casos são normalmente hospitalizados. No sábado à noite cinco doentes tiveram de aguardar atendimento, no hospital de Faro, dentro de ambulâncias.

Em declarações àquela publicação, Paulo Neves disse que a espera está relacionada com “os testes Covid”. Nos últimos dias recorreram às Urgências “280 a 290 doentes”. A espera média é de 40 minutos, mas “se aparecem 6 ou 7 ambulâncias com doentes Covid a triagem é mais demorada”.

Portugal registou este domingo mais 2.323 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, 8 mortes atribuídas à covid-19 e um aumento de doentes internados e em cuidados intensivos, referem os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, a maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.058, e o país registava um total de 45.302 casos ativos.

Os mesmos dados indicam ainda que estavam mais 40 pessoas internadas em enfermaria, num total de 672, e mais nove doentes em unidades de cuidados intensivos, que acolhem 153 pessoas.

As oito mortes registadas entre sábado e domingo ocorreram sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, com seis, e as regiões do Algarve e do Alentejo, cada um com um óbito, elevando o número de óbitos atribuídos à pandemia para um total de 17.156, dos quais 9.010 relativos a homens e 8.146 a mulheres. A faixa etária em que se regista maior número de mortos é a de maiores de 80 anos, seguida dos 70-79.

