Dois detidos por tráfico de droga e dano qualificado em Albufeira

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Subdestacamento Territorial de Albufeira, deteve dois homens por tráfico de droga e dano qualificado no concelho, no domingo, dia 24 de outubro, anunciou a força de segurança.

Os dois homens, de 24 e 33 anos, foram detidos devido a duas situações distintas. A primeira decorreu após uma sequência de uma ação de policiamento e de fiscalização com o objetivo de “garantir a ordem pública e o cumprimento das normas nos locais de diversão noturna”, quando um homem de 24 anos apresentava um comportamento suspeito e foi feita uma abordagem.

Após esta ação, foi realizada uma revista de segurança ao suspeito, tendo sido detetadas e apreendidas 10 doses de haxixe, que levaram à detenção do homem.

Já a segunda situação decorreu devido a uma denúncia de danos na via pública, que deslocou militares aos local que acabaram por detetar em flagrante um homem de 33 anos a danificar caixotes do lixo e carros estacionados na via pública, culminando na detenção do suspeito.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Albufeira.

