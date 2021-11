Dolores Silva diz que união é receita contra Alemanha em Faro

“Acima de tudo, temos de ser equipa. Temos de estar unidas, temos de nos superar, agarrarmo-nos umas às outras. Sabemos que vai ser muito difícil, vai haver momentos complicados”, antecipou a Dolores Silva de 30 anos sobre o encontro marcado para o Estádio de São Luís, em Faro (18:00).

Contra a Alemanha, que lidera o grupo H da fase de qualificação europeia, com 15 pontos, mais dois do que Portugal, a seleção feminina também deve confiar no seu valor, disse a jogadora do Sporting de Braga.

“Também sabemos os nossos pontos fortes e há que acreditar no nosso valor, sempre tendo a consciência de que vai ser um jogo muito difícil. Para mim, o fundamental é sermos equipa e superar-nos para conseguir o melhor resultado possível”, reforçou Dolores Silva, após o treino de hoje, realizado no Estádio de São Luís.

No historial de confrontos entre os dois países, a equipa germânica, terceira do ‘ranking’ FIFA, somou quatro goleadas em quatro jogos, sendo o 13-0 de 2003 o pior resultado de sempre de Portugal.

“É uma seleção muito poderosa, com jogadoras cheias de talento, muito fortes, com imensa experiência. Uma seleção que já ganhou diversos títulos e sempre presente em fases finais de Mundiais e Europeus. Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, contra uma grande seleção”, comentou a jogadora portuguesa.

Depois da goleada sobre Israel (4-0), em Portimão, a quarta vitória consecutiva de Portugal no grupo H, o jogo com a Alemanha será “completamente diferente”.

“A Alemanha tem diversas jogadoras muito fortes, tanto no ataque como a nível defensivo. São bastante consistentes, têm vindo a ter resultados muito bons, que falam por si. Vamos entrar dentro de campo a dar o nosso melhor e tentar contrariar os seus pontos fortes, para conseguirmos no final atingir o que queremos”, finalizou Dolores Silva.

A seleção portuguesa de futebol feminino procura a sua primeira presença em fases finais de Mundiais.

PUB