Dom Rodrigo ou morgado: é difícil escolher entre tantas tentações

Os doces vão ser os protagonistas do próximo concurso nacional das 7 Maravilhas. A ideia é que os doces tenham uma forte componente do local de onde vieram e que primam pela utilização de ingredientes regionais. Entre as várias tentações que a região algarvia pode candidatar a este concurso, destacam-se os famosos Dom Rodrigo, os morgados, as tortas de alfarroba e laranja, os queijos de figo, entre tantas outras especialidades regionais. Difícil mesmo é escolher entre tantos doces

O Algarve é indubitavelmente uma região muito rica e variada em termos gastronómicos. Não faltam os pratos de peixe e marisco no litoral algarvio, nem as receitas serranas e sabores intensos ligados às hortas e à criação de animais no interior. Mas não há dúvidas de que o primeiro lugar no pódio da gastronomia algarvia vai para a doçaria, regional e conventual, que este ano vai ser o mote do próximo concurso das 7 Maravilhas.

As “7 Maravilhas dos Doces” vai eleger este ano a melhor doçaria tradicional com um toque de inovação em Portugal. As candidaturas para o concurso estão abertas até março e os vencedores serão anunciados em setembro. Pelo meio, os jurados e o público vão escolher os melhores doces em sete categorias: “doces de território”, “bolo de pastelaria”, “doce de colher e doce à fatia”, “biscoitos e bolos secos”, “doces festivos”, “doces de fruta e mel” e “doces de inovação”.

Segundo a organização, a ideia é que os doces a concurso tenham uma forte componente do local de onde vieram. Isto deve ser feito, por exemplo, através da utilização de ingredientes regionais. E é aqui que o Algarve ganha pontos, como todos sabemos…

Dom Rodrigo é o mais conhecido doce algarvio

Entre as várias tentações que a região algarvia pode candidatar a este concurso, destacam-se logo à partida os famosos Dom Rodrigo, assim como os morgados, morgadinhos, doces finos, tarte de alfarroba, figos cheios, queijos de figo ou as tortas de amêndoa e de laranja, entre muitas outras especialidades feitas à base de produtos locais, como a amêndoa, o mel, a alfarroba, a laranja e o doce de figo, que são cultivados em todo o Algarve.

O Dom Rodrigo será, porventura, o doce mais conhecido do Algarve, lado a lado com o morgado. Este doce terá sido criado em Lagos, espalhando-se rapidamente por toda a região…

Nuno Couto|Jornal do Algarve