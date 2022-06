Donos de Tesla fazem fila para carregar a caminho do Algarve

Neste fim de semana antecipado, em que muitos portugueses rumaram ao Algarve, longas foram as filas de carros que se formaram na A2, dos quais se destacam os famosos veículos elétricos, para poderem carregar as suas baterias nas Superchargers Tesla, em Alcácer do Sal.

Pelo facto, os engarrafamentos, desta vez não se verificaram apenas na A2 mas, sobretudo, nos acessos às Superchargers Tesla em Alcácer do Sal. Algo inevitável que prova que nem a Tesla está imune a estas consequências da massificação dos carros elétricos.

Sem surpresa, com o aumento constante da veículos 100% elétricos nas nossas estradas, os pontos de carregamento têm de aumentar. O estado continua com incentivo de fundo ambiental para compra de veículos 100% elétricos. Atualmente existem 4.000€ como incentivo para quem pretende adquirir um veículo de passageiros 100% elétrico.

No entanto, as redes de carregamento são claramente insuficientes e, embora tenham vindo a aumentar, continuam a revelar lacunas. Para atingir os objetivos traçados até 2030, a rede pública de carregamento precisava de mais de 6,8 milhões de carregadores em toda a Europa. A fila que se formou no SuC da Tesla em Alcácer do Sal é prova disso.