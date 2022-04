…dos carretos

Lembro-me do defesa central do Sporting, Coates ter referido há uns tempos que, desta vez, não vai ser um bom latino-americano (geralmente regressam aos seus países para viver uma reforma dourada), porque está a pensar seriamente ficar em Portugal – que diz adorar – quando arrumar as botas de futebolista profissional. Dizia ele que os portugueses que falam mal do país (onde, aparentemente, me incluo) não percebem onde vivem, nem o valorizam, questão que, com a invasão da Ucrânia (sublinhado meu), mais nos deve fazer pensar. Portugal está no mapa da Europa como os espectadores que no cinema preferem sentar-se na coxia: têm fobia às multidões ou necessidade de chegar rapidamente a uma casa de banho, mas têm que encolher as pernas para os que vão para o meio passem, ou seja, nem tudo é bom, mas há males que vêm por bem. Não vivemos no bulício do centro geográfico europeu, mas estamos, por isso, mais longe de ser invadidos.

O Algarve é um Portugal em ponto pequeno e se o sol não se for embora, a chuva nos visitar, as praias continuarem bonitas e haja estrada e aeroporto para espairecer, até que não está mal. Dentro deste ambiente, há muito que o Jornal do Algarve faz o trabalho de casa, preferindo a notícia que não é um estouro editorial, mas não estoura com a reputação e a vida de ninguém. Esgrimem-se, neste espaço, as variadíssimas opiniões sobre tudo e mais alguma coisa, desde soluções para resolver a falta de água até à regionalização, da qual sou um adversário de longa data. Talvez que seja este este respeito pela discussão e pelas opiniões dos jornalistas e colaboradores (penso não falar só por mim) que tem feito o Jornal do Algarve, uma referência regional no mar de notícias em que navegamos. Até as minhas embirrações, mesmo que passageiras, são, aparentemente, suportadas por todos com galhardia e pundonor: habituei-me a mofar deste e daquele, mas parece haver em mim talvez devido ao ambiente reinante, um desejo de apaziguamento que a velhice não explica completamente, apesar de todos os dias vermos desmandos que me estarrecem. Noutro dia lia-se (e ouvia-se) no noticiário da CNN Portugal: porta-aviões Chinês sobrevoou arredores de Taiwan. Ria-se ou chore-se? Mas um destes dias, passo-me…

Fernando Proença