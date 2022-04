Dos tempos das pescas à mão cheia aos dias de hoje

Diretor Regional das Pescas do Sul durante mais de duas décadas (de 1996 a 2008), Edgar Correia traça um perfil evolutivo de algum pessimismo nos últimos anos do setor no Algarve, mas demonstra também a inevitabilidade do decréscimo da atividade.

Edgar Correia, ex-diretor Regional das Pescas do Sul



Sempre acompanhada a par e passo pela Imprensa regional – em especial pelo JORNAL do ALGARVE – que tanto lutou contra o seu definhamento inevitável, a atividade decairia quase a pique, apesar de especialistas, regionalistas, articulistas e jornalistas regionais tanto terem batalhado contra essa quase inevitabilidade.



De pouco valeram os gritos de desespero da Imprensa regional contra a decadência programada de uma atividade que se confundia com a personalidade identitária da própria região.



Os números dizem muito, a começar pela indústria conserveira: na década de 50 havia 80 fábricas só na cidade de Olhão, 400 em toda a costa sul algarvia, de Lagos a Vila Real de Santo António. “Desapareceu tudo há 20 anos. A partir do momento em que entrámos na UE os regulamentos entraram em vigor. E um deles obrigava a que todas as indústrias mais pesadas saíssem da malha urbana”.



Falta de matéria-prima, falta de mercado, porque outros países começaram a comprar. E a falta de mão de obra. O mercado a falhar, a matéria prima também e os custos, mais os abates de barcos. Mas isso era inevitável porque as espécies começaram a deixar de ser rentáveis. Passou-se a exigir mais qualidade. O mais barato era o melhor, apenas porque era mais lucrativo”.



Mas o definhamento da indústria é a ponta de um icerberg que começa no mar e na escassez do peixe que nele vive, numa autêntica espiral crescente, como acentua Edgar Correia, agora com 71 anos: “Foi uma linha de adaptação aos recursos cada vez mais escassos. Começou a escassear o peixe, reduziram-se os barcos, começou a escassear a mão de obra reduziram-se as fábricas.



As regras impostas em meados dos anos 80 pela então Comunidade Económica Europeia (CEE) tinham como base a falta de pescado devido à sobrepesca e à desorganização biológica então reinante.



Essa desadequação levou aos abates de embarcações, em que, a troco de compensações pecuniárias e subsídios para armadores e pescadores, a CEE exigia que boa parte da frota pesqueira nacional fosse abatida: “Antes dos abates dos anos 80 podia haver aqui uns 1200 barcos mas hoje não serão mais de 600 ou 700. E o pior é que a grande redução foi nos grandes barcos. Agora há muitas embarcações médias, entre os 9 e os 12 metros, e depois a grande quantidade são os mais pequenos”, recorda o ex-responsável das Pescas ao JA.



Em matéria de efetivos humanos, o declínio foi proporcional: chegou a haver mais de 16 mil pescadores em todo o Algarve, sobretudo espalhados por comunidades como Culatra, Cabanas, Santa Luzia, Alvor ou Arrifina. Hoje, essas comunidades minguam a olhos vistos e o número de pescadores não deverá exceder os 2.500 a 3.000 homens e mulheres. Um quinto de há meio século, nas contas do ex-diretor regional das Pescas do Sul.

