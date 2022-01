“Dr.ª Alimentos” leva a alimentação saudável às escolas são-brasenses

Os alunos do 1.º ano do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, em São Brás de Alportel, têm recebido a visita da “Dr.ª Alimentos” que os ajuda a conhecer melhor os alimentos e os benefícios de uma alimentação variada e saudável.

Diz o ditado que “de pequenino é que se torce o pepino”, ou seja, que é desde tenra idade que se criam os bons hábitos. Foi esta ideia que motivou uma das ações do projeto desenvolvido no município de São Brás de Alportel pela nutricionista Sónia Dias, com a criação da “Dr.ª Alimentos” que visita as crianças do primeiro ano para, “de uma forma simples e divertida”, falarem sobre os alimentos e as vantagens de uma alimentação saudável e variada.

Segundo a autarquia, esta é uma iniciativa que procura sensibilizar os mais novos para a importância que a alimentação tem na saúde física e mental e na qualidade de vida.

A “Dr.ª Alimentos” é, na verdade, a nutricionista são-brasense, Sónia Dias, que está a desenvolver o seu projeto de estágio para a Ordem dos Nutricionistas com o Município de São Brás de Alportel. O projeto de Sónia Dias é dirigido às mais diversas faixas etárias, mediante o estabelecimento de diversas parcerias e a coordenação da vereadora Marlene Guerreiro, responsável pelo Mercado Municipal, espaço privilegiado para o trabalho desenvolvido por Sónia Dias.

Além das sessões junto dos mais novos, Sónia Dias tem vindo a realizar consultas de nutrição junto dos trabalhadores e colaboradores do município, sessões de esclarecimento na área dos diabetes em parceria com a Universidade Sénior e a produção de um conjunto de vídeos “Nutrição da Região | Comer bem, viver melhor!” que estão a ser publicados nas redes sociais do município. Estes vídeos têm a particularidade de contar sempre com a participação de produtores locais são-brasenses.