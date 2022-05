Dramatizar ou não dramatizar, eis a questão!

Numa altura tão conturbada como a que atravessamos, é difícil explicar às crianças e aos jovens como é que nós, adultos, supostamente responsáveis, guardiões, protetores, continuamos a substituir a paz pela guerra, a segurança pela insegurança, continuamos a não garantir a todos o que de todos deveria ser por direito: a igualdade, a equidade, o equilíbrio, enfim, a justiça social.



Como justificar aos mais novos, um horizonte tão incerto, numa civilização, pretensamente, tão evoluída do ponto de vista tecnológico e científico? Contrassensos que nos envergonham e desconcertam, e que provocam nos jovens um acumular de revolta, estupefação, confusão e incertezas, energias contidas que não nos conseguem, por vezes, transmitir de forma objetiva.



Tal reflexão levou-me a pensar na Expressão Dramática como prática libertadora que, através do simbolismo e de uma espontaneidade que a esta é intrínseca, poderia ser valorizada na escola, promovida de forma mais profícua.

Contudo, e com um certo sentimento de tristeza, observo nas escolas, um certo desapego no que respeita à área das expressões e receio que os próprios pais olhem para estas como uma perda de tempo, tempo esse que deveria ser, segundo estes, utilizado em disciplinas fulcrais, mais importantes, em preparações para exames e em tudo aquilo que ouvimos dizer ser parte de um qualquer futuro, de um qualquer “ser alguém na vida”.



Acredito que este paradigma tão confinado, este parco entendimento do aluno, espartilhado em duas ou três áreas de conhecimento assumidas como especialmente importantes para a sua formação, tem os dias contados. Situações limite, experiências de vida tão intensas como são as atuais, requerem muito mais do que aquilo que a escola tem oferecido. O teatro é terapêutico, um espaço de todos e de ninguém, um universo catártico que nos permite a expressão do Eu, sem preconceitos e enviesamentos.



Que se leve a palco o teatro na escola, e talvez em cenas e atos compreendamos o que sentem os nossos alunos para, enfim, os ajudar a perceber que raio de mundo desarranjado é este que lhes deixamos.

Dulce Vilhena

Professora/Dirigente Sindical do SPZS