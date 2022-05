DRAP dedica Dia Aberto à agricultura de precisão

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP) dedicou o seu Dia Aberto ao tema “Agricultura de Precisão”, que decorreu no dia 4 de maio no Patacão, anunciou a instituição.

A sessão de abertura deste dia aberto contou com a participação do Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário, o Diretor da APA-ARH Algarve, Pedro Coelho e de Mafalda Sales-Gomes do Núcleo de Investigação em Biotecnologia e Agricultura de Precisão.

A manhã ficou marcada por apresentações com os temas “Agricultura 4.0 e Gestão Eficiente da Água”, de Luís Alcino Conceição, representando a InovTechAgro e “Integração e Gestão de Equipamentos para utilização eficiente da água”, por parte de Filipe Conceição da empresa Hubel Engenharia e Sustentabilidade.

De seguida, no exterior, foram feitas demonstrações práticas de máquinas e equipamentos pelas empresas ADN Máquinas Hubel Engenharia.

O dia terminou com um brinde de honra com vinhos do Algarve, realizado pela Comissão Vitivinícola do Algarve, representada pela responsável Sara Silva.

Este dia aberto foi organizado em parceria pela DRAP e pelo Núcleo de Investigação em Biotecnologia e Agricultura de Precisão, que resulta de um projeto em co-promoção entre as empresas 2SIGLAS e a Universidade do Algarve, que decorre há quatro anos.