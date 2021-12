DRAP/Algarve discute plano para salvaguarda dos bovinos algarvios

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP) promoveu a 10 de dezembro um encontro com técnicos do Ministério da Agricultura e outras entidades para discutir e implementar um plano de ação para salvaguardar a raça bovina algarvia.

O plano da DRAP que foi discutido pretende apostar na tecnologia reprodutiva, ou seja, na inseminação artificial com utilização de sémen de touros algarvios conservados no Banco Português de Germoplasma Animal e Transferência Embrionária.

“O sucesso desta recuperação vai depender da colaboração entre os parceiros do projeto e essencialmente da adesão de criadores da região, que permitam, numa primeira fase, a constituição de núcleos base de reprodutores algarvios para utilização no programa de incremento do efetivo”, refere a DRAP/Algarve em comunicado.

Esta raça algarvia encontra-se em elevado risco de extinção e estão atualmente identificados apenas 21 animais, localizados em Lagos, Silves e Tavira.

Durante o encontro, chegou-se à conclusão que a exploração desta raça poderá “representar uma importante componente socioeconómica, atendendo ao elevado potencial que existe atualmente no consumo de carne de raças autóctones, como produto diferenciado, sendo a região algarvia privilegiada em termos de procura local e turística, cada vez mais sensibilizada e interessada em produtos locais de qualidade”.

Este debate contou ainda com a participação da Estação Zootécnica Nacional, Universidade do Algarve, Universidade do Porto, Câmara Municipal de Silves e criadores regionais.

