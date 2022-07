DRAP promove a Dieta Mediterrânica no Aeroporto de Faro

De 01 a 05 de agosto a Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve irá realizar uma ação de promoção da Dieta Mediterrânica no Aeroporto de Faro, momento em que irá brindar os turistas que visitam a região com um presente de boas vindas para dar a conhecer o que de melhor existe no território.

A campanha “Saborear o Algarve” destina-se a promover, junto dos passageiros que desembarcam na capital algarvia, um novo produto promocional da região, criado pela DRAP Algarve, com o objetivo de divulgar produtos endógenos, ligados à Dieta Mediterrânica.

Os passageiros vão receber duas conservas em vidro, produzidas de forma artesanal, à base de peixe e com ingredientes de produtores locais, intituladas “Petiscadas”, que deram origem à nova marca “Saborear o Algarve”, criada numa parceria coordenada pela DRAP Algarve, com o objetivo de promover a qualidade do agroalimentar e das pescas.

A campanha integra uma série de iniciativas que a DRAP Algarve tem levado a cabo nos últimos meses, visando a divulgação de produções regionais endógenas, em particular o carapau, a cavala, a amêndoa e a palma de figo da Índia (ingredientes das referidas conservas), com financiamento ao abrigo do PO MAR2020.

Este “welcome gift” é uma pequena mostra da grande lista de sabores tradicionais que o Algarve tem para oferecer às suas gentes e a quem nos visita, desde os hortofrutícolas frescos, doçaria à base de frutos secos, vinhos, pescado e marisco de qualidade.