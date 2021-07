DRAP visita obra do Aproveitamento Hidroagrícola do barlavento

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP/Algarve) visitou as obras de reabilitação e modernização do Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão, anunciou a entidade.

As obras, financiadas pelo Programa Nacional de Regadios, vão fazer com que todo o perímetro de rega passe a ser servido por sistemas pressurizados, “sendo o fornecimento de água feito a pedido, com uma poupança muito significativa de água por via da minimização das perdas”.

Esta visita com membros da direção da associação de regantes, incidiu sobre os trabalhos que estão a ser feitos no Bloco de Lagoa, com 1300 hectares e um investimento total de 11.000.000,00 euros.

“Tivemos oportunidade de constatar in loco que se encontram praticamente concluídos os trabalhos das empreitadas de construção do depósito de regularização com 40.000 m3 de capacidade, das 2 estações elevatórias e de cerca de 80 km de condutas enterradas”, refere a DRAP/Algarve em comunicado.

Após estas obras, estima-se poupar até 2,5 hm3, cerca de metade do volume de água que é utilizada no Bloco de Lagoa.

Para o futuro, a Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão pretende instalar painéis fotovoltaicos flutuantes.

