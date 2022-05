Duarte Cordeiro apresenta Orçamento de Estado em Tavira

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, vai apresentar o Orçamento de Estado deste ano aos militantes do Partido Socialista (PS), esta sexta-feira, dia 6 de maio, em Tavira, anunciou o partido.

A apresentação decorrerá no âmbito das sessões “PS Presta Contas” e vai acontecer na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, a partir das 21:30.

Estas sessões decorrem até ao dia 10 de maio e vão levar os dirigentes do Partido Socialista por todo o país para explicar aos militantes as linhas gerais do Orçamento de Estado deste ano.