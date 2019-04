Duas centenas de jovens atletas correram a 6ª Milha da Bela Vista

A prova de Atletismo “VI Milha da Bela Vista” aconteceu no domingo, 7 de abril, com organização da Associação Académica da Bela Vista e o apoio do Município de Lagoa e da Associação de Atletismo do Algarve

Apesar das difíceis condições climatéricas, a pista de atletismo da Bela Vista, Parchal, no concelho de Lagoa, recebeu mais de duas centenas de atletas, provenientes de 17 clubes, na sua maioria da região do Algarve.

Cerca de oito dezenas destes atletas classificaram-se nas cinco distâncias previstas: 100 metros, 400 metros, 600 metros, 1000 metros e 1609 metros. Esta ultima – equivalente a uma milha – é a madrinha desta prova, ou seja, a que lhe dá o nome.

Nas classificações gerais, destacam-se os vários pódios ganhos por equipas do concelho de Lagoa, nomeadamente pelos anfitriões da prova e pelo Sporting Clube Lagoense, que viriam a alcançar o primeiro e segundo lugar na ‘Geral por Equipas’, respetivamente.

O vice-presidente do município de Lagoa, Luís Encarnação, sublinhou que este é “um evento desportivo que o atual executivo camarário ajudou a criar em 2014, tem vindo a ajudar a crescer, e nesta 6ª edição reconhece como uma aposta em que vale a pena continuar a investir”.

O autarca responsável pelo pelouro do desporto na autarquia acrescentou que “A Milha da Bela Vista”, que integra o calendário oficial de provas da Associação de Atletismo do Algarve, também faz parte do segundo eixo da estratégia de desenvolvimento desportivo do município de Lagoa: ‘Desporto – Competição’. Os outros dois eixos definidos pela mesma estratégia são ‘Desporto para todos” e ‘Lagoa acolhe grandes eventos’.