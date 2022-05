Duas condições para isto avançar

Num recente encontro com amigos, desafiaram-me a dizer o que penso para que o Algarve “avance” pela estrada a que tem direito, antes que seja tarde, ou seja, antes que nem em estrada se possa pensar. Uma estrada de quatro vias – a da saúde, a da educação e cultura, a do desenvolvimento e progresso sustentado e sustentável, e a do combate ou mesmo eliminação da burocracia inútil e morosa da administração pública da qual a arbitrariedade da justiça, a insegurança e a corrupção são meras estagiárias.

Sugeri que se fizesse uma rodada pela mesa, por acaso calhando-me a mim ser o último a intervir. Então, o primeiro levantou o dedo e disse com firmeza: “Falta liderança! Faltam líderes nos partidos, faltam líderes locais e regionais!”. O segundo não foi por meias medidas: “Faltam algarvios no Governo! Falta influência algarvia nos órgãos de soberania, em todos! Sobretudo, falta gente algarvia de peso no parlamento”. O terceiro foi mais modesto: “Enquanto não se fizer um Congresso do Algarve, nada se poderá fazer a não ser que a região rasteje em Lisboa a pedir esmola”. Chegou a vez do quarto que foi breve e falou num jacto: “Falta a Regionalização. Por mim é tudo”. Logo a seguir, o quinto, abanando a cabeça como descrente em tudo o que ia ouvindo, foi muito longo e em resumo o assunto resolver-se-ia com algarvios nas câmaras, algarvios e só algarvios nas direções e delegações regionais, algarvios e só algarvios nas listas para o parlamento, algarvios nas direções de hotéis, enfim, algarvios à frente do aeroporto, dos caminhos de ferro, das escolas, etc. A partir desta quinta intervenção a conversa descambou ora para o anedotário, ora para o relato de cenas pouco ou nada edificantes implicando gente que, quer se queira quer não, fazem a cara do Algarve no País.

Perante isto, se estava calado assim continuei, pensando que com tanto líder que o Algarve já teve, ainda se reclama por liderança. Que com tantos algarvios que passaram pelo governo, por Belém, pelo comando de tropas, pelo martelo da justiça, etc., ainda se se reclama por mais algarvios em S. Bento, no Terreiro do Paço, nas paradas militares, aos comandos das fragatas, e se calhar no Panteão. Que com tanto congresso disto e daquilo que foi anunciado neste meio século, ainda se implora pelo tal congresso que nunca houve, porque até a Casa do Algarve se deixou fechar. Que com tanto órgão e instituição que se intitula ou autointitula “da Região do Algarve” como se fosse um reino de cada qual, afinal não há região. Claro que me dispensei gastar um segundo que fosse com o anedotário que animou a sessão com uma boa dúzia de intervenientes.

E estava eu calado, quando o anfitrião me dá um abanão e me força a abrir a boca e gastar poucas palavras, poucas numa homenagem ao ambiente gerado à volta daquela mesa e que não deve diferir muito do mapa vivo do Algarve. E disse: “O Algarve precisa de uma estação de rádio e de televisão que lhe sejam próprios, precisa de uma agência noticiosa regional na adequada proporção do interesse regional, e precisa de mais alguma coisa que não revelo, mas que já existe, faltando dar-lhe corda. Sem isto, não há condições para isto avançar e o País não terminar na linha que vai do Alqueva à Comporta, e para determinados efeitos por Sines e par outros por Beja. Desculpem, mas aqui, não acrescento mais nada. Prossigamos nas anedotas”.

Flagrantes ramais: A “Linha do Algarve” inclui ou não inclui o “Ramal de Lagos”? Se isto não é esclarecido, quem chega Tunes, fica indeciso se deve ou não prosseguir viagem pelo “Ramal de Vila Real de Santo António”…

Carlos Albino