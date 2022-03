Duas portuguesas no ‘top 5’ da Taça da Europa de Quarteira de triatlo

As portuguesas Maria Tomé e Melanie Santos foram hoje quarta e quinta classificadas, respetivamente, na prova feminina de elites da Taça da Europa de Quarteira em triatlo, vencida pela britânica Beth Potter.

Na prova inaugural do circuito de Taças da Europa, as duas triatletas portuguesas estiveram sempre bem posicionadas e, depois de terem cumprido o setor do ciclismo no grupo principal, fizeram uma fase final de corrida em crescendo para atingirem o ‘top 5’ final.

Maria Tomé, que tinha sido quinta classificada na Taça da Europa de Quarteira do ano passado, realizada em novembro, cumpriu o seu objetivo e melhorou esse registo em uma posição, levando a alemã Lisa Tertsch, que fechou o pódio, ao limite dos seus esforços no ‘sprint’ final.

“Consegui alcançar o meu objetivo principal, que era melhorar o resultado de 2021. Foi uma natação forte, com muita ondulação, na bicicleta encaixei bem no grupo. Na transição para a corrida, perdi algum contacto com as primeiras e depois tentei perseguir o terceiro lugar até fim. Fiquei muito perto do pódio, mas foi bom”, resumiu a quarta classificada (2:00.42 horas).

Lisa Tertsch terminou o terceiro e último setor, o atletismo, a cambalear nos derradeiros metros e caiu mal ultrapassou a meta, sendo cinco segundos mais rápida do que Maria Tomé.

“Foi ela que me fez lutar até fim e tentar acreditar até ao limite. Fiz todos os possíveis, demos as duas tudo o que tínhamos e foi bom”, acrescentou a atleta portuguesa, sublinhando ainda a importância dos pontos conquistados hoje rumo ao apuramento olímpico de Paris2024.

Já Melanie Santos iniciou a fase de corrida em nono e foi subindo lugares durante os 10 quilómetros de atletismo, até ao quinto posto final, em 2:01.28 horas.

“Foi um início de época com o pé direito. Estou muito feliz. Tenho sido sempre feliz em Quarteira e hoje foi mais um desses dias. Correspondeu às minhas expectativas. Já fui segunda aqui, mas o quinto lugar é honroso e estou muito feliz”, disse a triatleta portuguesa.

Na frente, a britânica Beth Potter sagrou-se vencedora da Taça da Europa, em 1:58.56 horas, distanciando-se, na última volta do atletismo, da segunda classificada, a francesa Emma Lombardi (1:59.19 horas).

As portuguesas Madalena Almeida (34.ª), Helena Carvalho (35.ª), Inês Rico (36.ª) e Joana Miranda (43.ª) também terminaram a prova, enquanto Inês Oliveira desistiu.

A triatleta ucraniana Maryna Kyryk, que contou com o apoio da federação portuguesa para a sua participação nesta prova, terminou no 37.º lugar.

A Taça da Europa de triatlo junta em Quarteira este fim de semana mais de 250 atletas, em elites e juniores masculinos e femininos.