Duas surfistas presas na Gruta de Benagil foram resgatadas

Duas mulheres alemãs, com 22 e 26 anos, que se encontravam presas na gruta de Benagil, depois de se terem deslocado para o local em pranchas de surf, foram salvas no domingo, 14, em Lagoa.

O alerta foi recebido através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), deslocando-se de imediato para o local, por via marítima, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Ferragudo e, por terra, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão e dos Bombeiros Voluntários de Lagoa.

As vítimas apresentavam alguns ferimentos e sinais de hipotermia, tendo a vítima de 26 anos sido extraída diretamente pela gruta de Benagil, com o apoio da equipa de Salvamento de Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários de Lagoa. A segunda vítima, de 22 anos, foi resgatada e transportada pelos elementos da Estação Salva-vidas para as instalações da Estação Salva-vidas de Ferragudo, onde aguardava uma ambulância.

As duas vítimas foram transportadas para o Hospital de Portimão pelos Bombeiros Voluntários de Lagoa.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.

