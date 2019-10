Olhão: Poesia a Sul afirma-se como um dos grandes festivais literários da península íbérica

Pensado, criado e organizado pelo advogado e poeta Fernando Cabrita, e com o apoio e suporte da Câmara Municipal de Olhão e também neste ano integrado na programação do 365 Algarve, volta já amanhã, 18 de Outubro e durante 11 dias, este importante certame literário e artístico volta a centrar as atenções culturais internacionais sobre Olhão e sobre o Algarve. “Passarão por Olhão, nestes dias, dezenas de poetas, músicos, pintores e artistas de mais de 30 países”; diz-nos Fernando Cabrita, que acrescenta:”nestes 5 anos, o Festival cresceu, deu-se a conhecer no Mundo e nos circuitos literários e artísticos, tornando-se uma referência nesse círculo internacional de poetas e escritores.

Nesta V Edição, O Poesia a Sul, insiste em fazer passar entre nós uma plêiade larga de poetas, entre nomes consagrados como Nuno Júdice, João Luís Barreto Guimarães, William Cliff ou Sujata Bhatt, e poetas emergentes, alguns até muito jovens, como Alba Milla Madera ou Guilherme Marques. Estes 11 dias pautar-se-ão pela frequente animação de sessões e eventos de grande envergadura artística e intelectual, com recitais, exposições, aulas de representação e actuação teatral, lançamento de novas edições,, conferências, apresentações de filmes, livros e revistas, concertos e leituras.” Mas, confidencia-nos o organizador do Festival, nesta sua V edição o Poesia a Sul reforçará esse seu caminho já traçado de se abrir a outros públicos, deslocando-se a todas as freguesias, a todas as Escolas do Concelho, à Ilha da Culatra, mas também a outras cidades.

Fernando Cabrita

Se o ano passado o Poesia a Sul teve sessões em Lagos e Ayamonte, este ano visitará Beja e Sevilha, a convite da Biblioteca José Saramago, de Beja, onde os poetas internacionais homenagearão o escritor português que foi Nobel da Literatura; e a convite do Consulado Geral de Portugal em Sevilha, com o apoio das entidades sevilhanas Clube Cultural Lusófono, do Colectivo Surcos e da Agência Creaturasliterarias, em homenagem ao grande poeta espanhol Emilio Duran. Mas outras novidades surgem na V Edição do Festival: apresentação da nova Colecção Autores do Poesia a Sul, com 3 livros de poesia internacional publicados simultaneamente: Edifício Nautilus, da espanhola Inma Luna; Ventos, do vietnamita Chi Trung; e Missa Branca, do português Fernando Cabrita, numa iniciativa do município olhanense, juntamente com o nº 6 dos Cadernos Poesia a Sul; ainda novas parcerias (para lá das já existentes com o Festival Internacional de Marraquexe e com o Encontro Literário Verso Adentro, de Aracena, agora com Constelação da Lira, Festival Mundial de Poesia da Rússia, com o EDITA, Festival latino-americano do Livro e da Edição ,e com a Fondation Pierre le Grand, (Bélgica/Rússia).

E destaquemos os dois espectáculos a ocorrer a 19 e a 25 de Outubro no Auditório Municipal: o musical Amar Guitarra; e o recital Vozes Poéticas da Lusofonia, pelo Embaixador Lauro Moreira. Em matéria de artes plásticas, quatro exposições de pintura integrarão o Festival: uma colectiva na Biblioteca José Mariano Gago; outras duas no Museu da Cidade; e outra ainda, já a decorrer deste 4 de Outubro, no Salão da Re-Criativa República.Entretanto estão já em curso desde dia 14 aulas práticas de representação teatral, monitorizadas pelo actor e encenador basco Iker Ortiz de Zarate.