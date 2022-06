Duo Sigma dá concerto na UAlg

O Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos no campus das Gambelas da Universidade do Algarve vai ser palco, esta quarta-feira, pelas 18:00, de um concerto do Duo Sigma, composto pelo violoncelista português Miguel Rocha e pela pianista brasileira Ana Cláudia Assis, anunciou a instituição.

O Duo Sigma vai levar ao palco o concerto “Mémoire… Mirror & O Aprendiz de Novos Sons”, no qual serão apresentadas “obras de compositoras e compositores portugueses, escritas especialmente para o Duo, no âmbito de dois projetos”.

A mesma fonte referiu ainda que, durante o concerto, o Duo vai estrear a obra “Lettre à l’être imbu” (2021), de Miguel Azguime, além de “Fragmentos”, de Isabel Soveral (2019), e “Arietta” (2021) de Christopher Bochmann.