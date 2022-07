Com as devidas, merecidas e justificadas honras foi inaugura a Marina de Olhão, um investimento a rondar os 8,5 milhões de euros e que torna, segundo o Presidente do Município local, «aquela zona um destino de qualidade em relação a todo o litoral algarvio».

Não se trata de «dor de cotovelo», pois quantos nos conhecem sabem de quanto admiro e vivo progresso do vizinho concelho, mas tão somente de nos sentirmos, cada vez mais, em situação de inferioridade.

Daí a mais que pertinente pergunta: «E a marina de Faro?». Trata-se de um dossier de décadas de existência sempre prometido e sempre adiado. Desde que nos lembramos que o assunto esteve muitas e repetidas vezes «desta é que é». Promessas, apenas prometimentos sem qualquer concretização nem justificação plausível para esta falta.

Conhecemos meia dúzia de localizações desde a zona exterior da doca, à parte nascente do cais comercial ou ao «cais do Neves Pires», ali perto do Largo de São Francisco. Este, quando o saudoso Fernando Barata presidia ao Sporting Farense, foi um local de eleição que argumentos menos saudáveis anularam. Situava-se a centenas de metros de um dos «maiores centros comerciais a céu aberto» – a Rua de Santo António e artérias circundantes. Dispunha de um enorme parque de estacionamento e de um estabelecimento hoteleiro qualificado, a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, com quartos, restaurante, bar, etc. Estava naturalmente delineado com duas «fronteiras», a das salinas e a da linha férrea, onde se ergueu o ex-apeadeiro e na confluência, o estaleiro onde o meu primo «Babáca» calafetava saveiros e botes. Aliás, junto o apeadeiro de São Francisco pretenderam os organismos corporativos das pescas, projectaram um aquário dedicado à Ria Formosa.

Faro, Cidade do Mar, continua a esperar (até quando?) pela sua mais que justificada e necessária marina. Daí que, com as nossas felicitações a Olhão a pergunta que titula esta «Crónica» – «E… a Marina de Faro»?

João Leal