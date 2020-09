E os “bifes” refletiram e levantaram a quarentena…

OPINIÃO | EURICO GOMES

Ao fim de imensos esforços da nossa diplomacia os nossos aliados mais antigos do mundo súbditos de Sua Majestade reconsideraram e após grandes reflexões e reuniões entre a nata da saúde pública britânica e a elevada política de Boris chegaram à conclusão que os referidos súbditos poderiam viajar para o Algarve sem perigo de maior… para eles, naturalmente!



Os nossos exorbitaram e tal como num jogo de futebol desde os homens e mulheres do turismo no Algarve passando pelo governo e até o nosso actual campeão de natação – salvação de par com a ainda considerada informação dos canais televisivos lançaram os habituais foguetes e vieram para a rua festejar… “Ganhamos”!!!! Já voltamos a ter cá os “beefs” sem quarentena… vai ser um fartote de dinheiro. Aleluia.



Entendamo-nos… Que garantia temos de que os “beefs “ originários de um país com índices de contaminação dos mais altos da Europa e que não são minimamente testados no seu país não venham tal como já se confirmou em Espanha contribuir significativamente para a disseminação do vírus entre nós?



Será que uma “condescendência” desta natureza por parte do nosso maior e mais antigo aliado justifica inclusivé de um presidente da república do país aliado as palavras que a dita de informação televisiva não se cansou durante dias de divulgar?

Será que o nosso país em última análise depende economicamente dos “beefs” que nos fazem o favor de vir até aqui durante algum tempo e que nós batemos palmas mesmo que nos venham contaminar com o coronavírus?



Sem dúvida que o Algarve tem todas as determinantes para o turismo de verão , que apostou e bem com excelentes hotéis, campos de golfe e todo um conjunto de apoios e diversões associadas como por exemplo parques aquáticos com golfinhos etc. e que em circunstâncias tidas como excepcionais como as que se vivem este ano acarretam grandes prejuízos e desemprego.

Que ninguém (!?) esperava esta possibilidade… sem dúvida. Mas que um país fique não só dependente do turismo mas da própria origem dos turistas, convenhamos que brada aos céus.



Claro que é um dado adquirido. Os erros quase sempre acabam por se pagar… o que nos levaria muito mais longe.



Pelo menos que se aprenda a lição e que não fiquemos dependentes até para a nossa sobrevivência imediata de um outro Reino que nem pertence a União Europeia. E para não voltarmos a passar a vergonha de um governo e de um Presidente a exorbitar com a “enorme“ vitória por o seu mais antigo aliado ter retirado após imensos esforços Portugal da “lista negra”.



Afinal somos os melhores e os maiores ou só quando é a brincar?



Para quando alguém que nos ensine que não devemos “deitar as calcinhas abaixo” e assumirmo-nos de igual para igual como se impõe a um país com mais de oitocentos anos de história?



Não havia necessidade!!!… como diria o ilustre Diácono Remédios!!!



Até quando???

Eurico D. Gomes

Médico – Presidente da Direção e Diretor Clínico da A.E.D.M.A.D.A. IPSS Área da Saúde Associação Diabéticos do Algarve – Clínica de Diabetes