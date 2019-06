É preciso um esforço maior do que o caos

Porque quando era tempo de planear, até ao limite dos limites desse tempo, o Algarve não planeou, nem quis planear, esse Algarve surge hoje como o retrato do caos. O caos nos traçados de transportes rodoviários e ferroviários, o caos nos equipamentos de saúde, no urbanismo, o caos que já chegou até aos sítios ermos onde a imobiliária, em vez de ordenar, espreita todas as frinchas para vender o caos. Arquitetos e engenheiros camarários sabem como lidar com este caos, tal como os médicos sabem como tratar o caos que lhes diz respeito. E os advogados, idem aspas. E os jornalistas (alguns, os sabidos), pois então. Um pouco por todo o lado, o Algarve tem gente altamente especializada em caos. Nuns casos, os especialistas aconselham a contornar, noutros casos a omitir, ainda noutros a fingir, etc., desde que quem do caos beneficia pela calada, não deixe uma perna de fora. E se alguém deixa a perna de fora, a sociedade, já habituada a conviver e a precisar do caos, diz por regra que esse, o da perna, coitado, teve azar, enfim teve pouca sorte, foi apanhado. Sorte, grande sorte têm apenas os que lucram à grande e com as duas pernas salvas, com o caos que deus ou o diabo lhes deu.

Isso, o caos, está já tão entranhado, que – qual contaminou! – já faz parte das rotinas da representação e da decisão política, com os seus conhecidos artistas determinando e confinando quintais autárquicos, delimitando territórios eleitorais cativos, colocando na praça pública populismos dos mais burlescos como estátuas vivas sob o manto penhorado da dignidade.

Não será exagero admitir-se que, com este caos que devassou e continua a devassar o Algarve, tomando como exercício a modesta linha do caminho-de-ferro, caso o governo, qualquer governo pretendesse hoje construir uma via dupla com os elementos ou requisitos mínimos, a partir de uma estação intermodal central que servisse o Algarve e que, tal linha, chegasse à Andaluzia, isso hoje por força do nosso caos custaria mais caro que a edificação, fosse onde fosse, de uma cidade correspondente a Sevilha. E se ainda como exercício, se tomasse como ponto de partida o hospital que faz tanta falta mas que ninguém quer que seja central, mais um pouco, tal hospital poderá custar mais que edificar um crematório em Marte.

Flagrante taxa: Caso a RTP concretize a venda da sede e terrenos herdados da RDP/Emissora Nacional (doados.sob condição?), pelo que a televisão e a rádio públicas fazem pelo Algarve, não deviam cobrar taxas mas sim pagá-las a cada um dos nascidos ou residentes no Algarve. O lucro. Pelo que aquilo custou, daria para isso e muito mais que não se diz. É feio.

Carlos Albino