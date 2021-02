A equipa de e-sports do Portimonense vai fazer história em Espanha esta segunda-feira, pelas 22:10, tornando-se no primeiro clube europeu a disputar uma competição 11 VS 11 em PES, anunciou o clube.

A ECON será o palco desta competição, que vai reunir oito equipas como Bull, Poseidon, Eagles, Lord Dragon, Wizards, Grizzly e Anubis.

A equipa de Portimão vai estrear-se contra os espanhóis Wizards, esta noite. O Jornal do Algarve é patrocinador oficial desta equipa.

