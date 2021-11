“É uma utopia pensar que podemos voltar ao sequeiro”

Do imenso universo da agricultura e pescas algarvias que Pedro Monteiro, 51 anos, dirige desde dezembro de 2018 a partir do Sítio do Patacão, a conversa desenrola-se sobretudo em torno do polémico tema do abacate, da dicotomia regadio/sequeiro, da questão da água e do novo matadouro regional. Uma conversa em que ficamos a saber que, para o diretor regional da Agricultura, voltar ao sequeiro tradicional é uma utopia. Mas que se deve pagar, e bem, a quem o queira fazer…

JORNAL do ALGARVE (J.A.) – Recentemente, a empresa Frutineves, que tem uma plantação de abacates em Lagos que foi chumbada ambientalmente, disse que ia processar a CCDR porque propôs que houvesse alterações ao projeto, nomeadamente a diminuição de áreas de plantação. Há quem diga que o Pedro sempre esteve do lado da empresa e dos abacates, contra os ambientalistas e, agora, a CCDR. De que lado se posiciona afinal?

Pedro Monteiro (P.M.) – A DRAP é pelas regras e aquilo que impõem os instrumentos de gestão territorial. Por outro lado, sabemos que existe um problema sério de disponibilidades hídricas no Algarve. As alterações climáticas têm agudizado este problema. E sabemos que temos que gerir a água com parcimónia. Há zonas do território onde a pressão que já existe, nomeadamente sobre o fator água, e também porque podem ser zonas muito importantes para a recarga dos aquíferos, têm que ser protegidas e tem que haver um ordenamento. Ou seja, fazer agricultura intensiva (abacates, citrinos, os pequenos frutos vermelhos)…

J.A. – Há quem diga que o abacate é um falso problema porque não há grande diferença entre a água que consome um abacate e uma laranja, por exemplo.

P.M. – Em termos de consumo de água, não.

(…)

João Prudêncio

(leia a entrevista completa no Jornal do Algarve de 4 de novembro de 2021)

