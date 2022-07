É urgente ser feliz (também) no trabalho!

Esta semana a felicidade no local de trabalho tem sido amplamente falada e noticiada, sendo a reportagem do Jornal da Tarde da SIC um dos pontos altos desta temática.

Mas o assunto não é novo. Aliás, já neste espaço de opinião que pontualmente ocupo, abordei o tema fazendo, inclusivamente, menção ao facto do burnout ser, desde 1 de janeiro deste ano, considerado doença profissional.

De acordo com os dados do estudo Happiness Woks 2021, apresentado no evento “Empresas Felizes 2021”, os trabalhadores felizes “faltam menos 36%, têm menos 45% de vontade de mudar de empresa e sentem-se 9% mais produtivos”.

As relações interpessoais e a partilha do projeto da organização, bem como os seus resultados, são fatores diferenciadores e decisivos para empresas e organismos que queiram atingir a excelência.

Na Pós-graduação recentemente criada pela Mightymind “Segurança, Saúde e Felicidade no Trabalho”, que acontecerá em parceria com o ISEC da Universidade de Coimbra, na qual tenho o gosto de lecionar o módulo “A influência da segurança psicológica na eficácia das organizações”, pretende-se dotar os formandos dum mindset de engenheiro, baseado em conhecimentos e capacidade que permitam canalizar o seu pensamento face à promoção de ambientes saudáveis, seguros e felizes.

Deste modo, pretende-se promover o pensamento estruturado, aumentar a visão sistémica, esperando-se que os formandos produzam os melhores resultados possíveis mesmo quando não conheçam todos os dados que permitem a compreensão total da situação, elevando, simultaneamente, a capacidade analítica do que está disponível, do que é possível, do que é desejável e de quais os limites.

Em regime e-learning e com docentes com provas dadas, os módulos focam-se em temas identificados como cruciais na obtenção de resultados, nomeadamente: “Smart Cities, Comunidades Felizes e Sustentáveis”; “A Felicidade na Tomada de Decisão”; “O Impacto da Estética na Felicidade”; “Conciliação Laboral e Familiar e Igualdade de Género”; “Modelos Mentais nas Organizações da Felicidade à Criatividade”; “Comunicação Eficaz”; “Segurança no Trabalho”; “A Espiritualidade nas Organizações”; “Liderança Positiva”; “Dor Crónica no Local de Trabalho”; “Direito à Felicidade”; “Saúde- Epigenética Social e Comportamental”; “A Influência da Segurança Psicológica na Eficácia das Organizações” e ainda vários “Estudos de Caso: Pessoas|Organizações”, tendo como trabalho final a elaboração de um Plano Individual de Felicidade. (ver www.isec.pt)

Esta formação dirige-se a alunos, colaboradores, executivos, técnicos de recursos humanos, quadros empresariais e dirigentes públicos, pretendendo chegar a todos que queiram otimizar o seu desempenho profissional, a sua interação social e contribuir para um futuro mais seguro, saudável e feliz nas organizações.

Por uma sociedade mais segura, saudável e feliz!

Sara Gomes Brito