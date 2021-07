EasyJet tem nova rota de Faro para Nantes no inverno

A EasyJet vai ter uma nova rota que ligará Faro e Nantes, em França, a partir de 3 de novembro com dois voos semanais, anunciou a empresa.

Os bilhetes já estão disponíveis para compra, cujas viagens vão decorrer às quartas-feiras e sábados e preços a partir dos 21,49 euros.

Devido à pandemia de covid-19, a empresa continua a aposta na segurança e no bem-estar dos clientes e tripulantes, através de vários procedimentos de segurança feitos a bordo, de acordo com as autoridades.

Estes procedimentos incluem a desinfeção diária da cabine, a obrigação do uso de máscara e a utilização de filtros HEPA que filtram 99,97% dos vírus e bactérias que possam ser transportados através do ar.

